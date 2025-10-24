"Bounce back": Hjulmand fordert Wiedergutmachung für PSG-Pleite

Vizemeister Bayer Leverkusen brennt nach der 2:7-Abreibung gegen Paris Saint-Germain auf schnelle Wiedergutmachung. "Das Thema für uns ist: 'Bounce back'", sagte Trainer Kasper Hjulmand vor dem Bundesliga-Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen den SC Freiburg. Es gehe auch darum, den Fans für ihre "phänomenale" Unterstützung etwas zurückzugeben: "Wir sind fest entschlossen."

Die klare Niederlage gegen den Titelverteidiger in der Champions League habe bei Mannschaft und Trainer "Schmerzen im Kopf" ausgelöst, sagte Hjulmand, der am Dienstag seine erste Pleite als Leverkusen-Coach kassiert hatte. Der Däne kann die nächste Chance für seine Mannschaft daher kaum erwarten. "Wenn du so eine Niederlage hast, willst du so schnell wie möglich wieder spielen", sagte Hjulmand.

Zumindest in der Liga sind die Rheinländer seit sechs Spielen ungeschlagen, die Formkurve zeigte vor der PSG-Pleite klar nach oben. "Wir sind bereit für eine super Leistung unserer Mannschaft", sagte der Coach, der wahrscheinlich wieder auf den genesenen Torjäger Patrik Schick (Oberschenkelverletzung) zurückgreifen kann.