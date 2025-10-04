"Es ist alles okay": Grimaldo gibt Entwarnung

Alejandro Grimaldo vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen hat nach seiner Kopfverletzung im Duell mit Union Berlin Entwarnung gegeben. "Es ist alles okay", sagte der Spanier, als er im Anschluss an den 2:0 (1:0)-Heimsieg mit einem dicken weißen Pflaster auf der Stirn durch die Mixed Zone lief. Es sei "nur ein Cut", erklärte der Führungsspieler der Werkself.

Grimaldo hatte kurz vor der Pause den Ellenbogen von Mitspieler Christian Kofane ins Gesicht bekommen und war mit einer Platzwunde an der Augenbraue auf dem Rasen liegen geblieben. Im Anschluss wurde der spanische Europameister auf einer Trage vom Platz getragen.

"Eigentlich wollte er weitermachen", sagte Mitspieler Malik Tillman. "Es ist nicht meine Entscheidung, es ist die des Doktors", ergänzte Bayers Trainer Kasper Hjulmand auf der Pressekonferenz nach dem Spiel: "Der sagte, es geht nicht."

Leverkusen gewann dank der Treffer von Ernest Poku (33.) und Kofane (49.) und blieb damit auch im sechsten Spiel unter Hjulmand (drei Siege, drei Remis) ungeschlagen. Nach der Länderspielpause muss der Vizemeister am 18. Oktober zum FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/Sky).