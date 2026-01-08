"Gedanken sind bei dir": HSV wünscht erkranktem Keegan Kraft

Der Hamburger SV hat sich an sein erkranktes Klubidol Kevin Keegan gewendet und dem einstigen Starspieler viel Kraft gewünscht. "Unsere Gedanken und Gebete sind bei dir – bleib stark, Mighty Mouse", schrieb der Bundesliga-Klub am Donnerstag im Sozialen Netzwerk X.

Die Familie des 74-Jährigen, der 1979 mit dem HSV die deutsche Meisterschaft gewonnen hatte, hatte am Mittwoch eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Keegan werde sich einer Behandlung unterziehen. "Kevin ist dem Ärzteteam für seinen Einsatz und die fortlaufende Betreuung dankbar", hieß es in der Mitteilung.

Demnach sei Keegan kürzlich wegen anhaltender Bauchbeschwerden zur Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Untersuchungen hätten die Diagnose Krebs ergeben, schrieb die Familie. Unterstützung sprachen Keegan auch seine Ex-Klubs FC Liverpool und Newcastle United aus.

Während seiner drei Jahre in der Bundesliga beim HSV wurde der damalige Stürmer zweimal zu Europas Fußballer des Jahres gekürt (1978, 1979).