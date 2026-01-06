Hamburger SV: Wird Oliver Bierhoff Nachfolger von Stefan Kuntz beim HSV? So reagiert der Ex-DFB-Boss

Der Hamburger SV sucht nach dem überraschenden Abschied von Stefan Kuntz einen neuen Sportvorstand. Der bekannteste Kandidat reagiert.

Der Abschied von Stefan Kuntz, der aus persönlichen Gründen um eine Vertragsauflösung gebeten hatte, hat beim Hamburger SV eine Vakanz auf einem der wichtigsten Posten hinterlassen.

Als möglichen Nachfolger nennt die "Sport Bild" Oliver Bierhoff.

Der langjährige Manager der deutschen Nationalmannschaft war schon mehrfach Kandidat beim HSV, zuletzt nach der Entlassung von Jonas Boldt 2024, ehe die Entscheidung für Kuntz fiel.

Der ehemalige DFB-Torjäger stand in jungen Jahren selbst als Spieler zwei Jahre lang beim HSV unter Vertrag, ehe er 1990 zu Borussia Mönchengladbach und kurz darauf ins Ausland weiterzog.

Für den 57-Jährigen wäre es jedoch der erste Funktionärsjob bei einem Fußballverein, nachdem er von 2004 bis 2022 beim DFB beschäftigt war.

Auf ran-Nachfrage wollte sich Bierhoff nicht zum Thema äußern, dementierte ein Interesse an dem Job aber auch nicht.