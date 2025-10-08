"Konnte nicht mehr spielen": Wolfsburg bangt um Arnold

Dem VfL Wolfsburg droht in einer ohnehin schwierigen Phase der Ausfall seines Kapitäns Maximilian Arnold. Der Mittelfeldspieler des Fußball-Bundesligisten erlitt bei einer Test-Niederlage gegen Zweitligist Hertha BSC (0:2) am Mittwoch offenbar eine Verletzung am Oberschenkel, das berichtet unter anderem das Fachmagazin kicker. Arnold musste demnach schon früh vom Feld, eine Diagnose stand am Abend noch aus.

"Morgen hat Maximilian einen Termin im Krankenhaus, nach einem Schuss hat er etwas in seinem Oberschenkel gespürt. Er konnte nicht mehr weiterspielen", wird VfL-Trainer Paul Simonis im kicker zitiert.

Die Wolfsburger haben in der Bundesliga zuletzt drei Spiele in Folge verloren und sind bereits fünf Spiele in Serie ohne Sieg, als Tabellen-15. steht das Team unmittelbar vor den Abstiegsplätzen. Arnold gehörte mit einem Tor und zwei Vorlagen in den bisherigen sechs Bundesliga-Spielen zu den stärksten Wolfsburgern.

Im Test gegen die Hertha während der Länderspielpause standen am Mittwoch einige U19-Spieler in der Startelf.