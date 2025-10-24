"Mentale Aufbauarbeit": Toppmöller als Psychologe gefragt

Trainer Dino Toppmöller vom derzeit schwächelnden Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist dieser Tage auch als Psychologe gefragt. "Es ist schon wichtig, mentale Aufbauarbeit zu leisten", sagte der Coach vor dem Punktspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC St. Pauli: "Zuletzt sind wir aus vielen Spielen mit einer gewissen Enttäuschung rausgegangen."

Die Hessen haben aus den zurückliegenden acht Pflichtspielen nur zwei Siege geholt. Dabei setzte es insgesamt 27 Gegentore. Am vergangenen Mittwoch gab es eine deutliche Niederlage in der Champions League gegen den englischen Meister FC Liverpool (1:5). Seine Zuversicht will Toppmöller dennoch nicht verlieren: "Wir müssen bei uns bleiben, wir müssen ruhig bleiben. Dann werden wir eine richtig gute Saison spielen."