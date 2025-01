"Nicht verstecken": Gladbach glaubt an Coup gegen Bayern

Nach der enttäuschenden Vorsaison sieht sich Borussia Mönchengladbach in dieser Spielzeit endlich wieder für einen Coup gegen Fußball-Rekordmeister Bayern München gerüstet. "Wir haben einen Aufschwung erlebt, es herrscht eine gute Stimmung, es macht einfach Spaß. Wir wissen um die schwere Aufgabe, brauchen uns aber auch vor dem FC Bayern nicht zu verstecken", sagte Offensivspieler Robin Hack im Interview mit ran vor dem Bundesliga-Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky).

In der vergangenen Saison hatte Gladbach beide Male gegen den FC Bayern verloren. Davor konnten die Münchner aber fünf Mal in Folge nicht gegen die Borussia gewinnen - die Rheinländer hatten sich zwischenzeitlich gar zu einer Art "Angstgegner" entwickelt. "Ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Duell noch einen kleinen Extrakick gibt, vor allem da wir zu Hause vor unseren tollen Fans spielen", sagte Hack: "Wir scharren mit den Hufen."

Ohnehin hat sich Mönchengladbach in der Saison 2024/25 stabilisiert. Die Rückrunde im Vorjahr sei "nicht gut" gewesen, "wir mussten oft leiden", sagte Hack, der die Borussia auf einem guten Weg sieht. Die Mannschaft sei an ihren "Fehlern gewachsen" und habe "daraus gelernt. Wir werden Schritt für Schritt besser. Unser aktueller Leistungsstand ist noch nicht das Ende."