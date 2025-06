"Teil des FC": Kwasniok freut sich auf Köln und den Karneval

Die vermeintlich bedeutendste Frage bekam Lukas Kwasniok kurz vor dem Schluss seiner offiziellen Vorstellung als neuer Trainer des 1. FC Köln gestellt - sie hatte wenig mit Taktik zu tun. "Das ist sehr wichtig: Werden Sie auf dem Karnevalswagen mitfahren?", fragte ein Medienvertreter den 44-Jährigen. "Oben", entgegnete Kwasniok: "Ich werde nicht fahren, weil wahrscheinlich werde ich dazu nicht in der Lage sein."

Er freue sich auf Karneval - und auf seine neue Aufgabe in Köln allgemein, betonte Kwasniok mehrfach. Köln habe "die Größe einer Metropole und die Freundlichkeit eines Dorfes. Und wenn du nicht ganz doof bist, dann lässt du dich umarmen", sagte der Trainer, der für eine Ablösesumme vom SC Paderborn gekommen ist.

"Teil des FC" sei der große Rummel und das stets bewegte Umfeld des Bundesliga-Aufsteigers. "Ich freue mich auf diese Emotionen im Stadion. Ich freue mich auf die Menschen, die um das Trainingsgelände den FC spüren wollen", sagte der Nachfolger von Aufstiegstrainer Friedhelm Funkel: "Sonst darfst du es nicht machen."

Die ersten Berührungspunkte mit der Stadt Köln hatte er bereits mit sieben Jahren. "Wir sind damals aus Polen nach Deutschland gekommen, haben die Uroma öfter besucht", erinnerte sich Kwasniok, der nun einen Vertrag bis 2028 unterschrieben hat. Man habe einen großen Unterschied zwischen seinem Wohnort Karlsruhe und Köln gemerkt.

"Heutzutage schläft gefühlt jeder Trainer in der Bettwäsche seines zukünftigen Vereins, das wäre einfach gelogen", sagte Kwasniok: "Aber Pierre Littbarski, Thomas Häßler, Bodo Illgner, Paul Steiner - das waren die Jungs, mit denen ich auch dann aufgewachsen bin."

Sein Ansatz sei in erster Linie, sportlich erfolgreich zu sein. "Ich glaube aber, dass das nur möglich ist, wenn du eine gute gemeinsame Zeit hast, wenn du dich aufeinander einlässt", sagte Kwasniok: "Darauf freue ich mich extrem."

Am 7. Juli beruft Kwasniok sein Team zum Trainingsstart ein. Vom 19. bis 26. Juli schwitzen die FC-Profis in Bad Waltersdorf in der Steiermark, ehe am 17. August das erste Pflichtspiel bei Drittligist Jahn Regensburg im DFB-Pokal stattfindet.