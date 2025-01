"Versprechen für die Zukunft": Bayer holt Mittelstürmer Sarco

Double-Gewinner Bayer Leverkusen hat den argentinischen U20-Nationalspieler Alejo Sarco verpflichtet. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt. Der 18 Jahre alte Mittelstürmer wechselt vom argentinischen Meister CA Vélez Sarsfield nach Leverkusen und unterschrieb einen Vertrag bis 2029.

Sarco sei "ein Versprechen für die Zukunft", sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes: "Er ist ein technisch versierter Spieler, schnell, wendig und durchsetzungsfähig im Zweikampf. Mit seiner Abschlussstärke komplettiert er das Profil eines modernen Mittelstürmers. Alejo hat eine verheißungsvolle Karriere vor sich."

Sarco sieht in dem Wechsel in die Bundesliga einen "Schritt hin zu einem Top-Klub in Europa". Er habe "davon geträumt", sagte Sarco, der im Leverkusener Sturmzentrum mit Victor Boniface und Patrik Schick starke Konkurrenz hat.