"Wollte unbedingt zurück": FC Augsburg holt Berisha

Der FC Augsburg hat Mergim Berisha für die restliche Bundesliga-Saison verpflichtet. Wie der Tabellenzwölfte am Dienstag bekanntgab, wechselt der Mittelstürmer vom Ligakonkurrenten TSG Hoffenheim auf Leihbasis zu seinem früheren Verein.

Der 26-Jährige, dessen Vertrag im Kraichgau noch bis 2027 läuft, wird die Mannschaft von Coach Jess Thorup zunächst bis Saisonende verstärken. Berisha trug bereits in der Saison 2022/23 das Trikot der bayerischen Schwaben, bevor er für 14 Millionen Euro zur TSG ging.

"Ich wollte unbedingt zurück zum FCA, denn hier hatte ich meine beste Zeit. Ich habe mich rundum wohlgefühlt, viele Tore erzielt und mich enorm weiterentwickelt. Ich bin den Verantwortlichen sehr dankbar, dass sie mir die Chance auf eine Rückkehr geben," wird der zweimalige deutsche Nationalspieler in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Laut Sky-Informationen verfügt Augsburg über eine Kaufoption für den Agreifer, die bei acht Millionen Euro liegen soll. Bei seinem Stammverein war Berisha zuletzt außen vor gewesen, nur ein Tor gelang ihm in elf Ligaspielen für die kriselnden Hoffenheimer, in den letzten Wochen schaffte es der Offensivmann nicht mal mehr in den Spieltagskader.

Eine weitere Personalentscheidung des FC Augsburg auf der Stürmerposition betrifft den verliehenen Irvin Cardona. Laut Vereinsangaben wird die Leihe des Franzosen zum spanischen Erstligisten Espanyol Barcelona, die seit Anfang der Saison lief, vorzeitig abgebrochen. Stattdessen wird der 27-Jährige bis Saisonende an die AS Saint-Étienne weiterverliehen. Beim französischen Ligue-1-Klub war Cardona bereits in der Rückrunde der Saison 2023/24, ebenfalls auf Leihbasis, aktiv. Dabei gelangen dem ehemaligen französischen Juniorennationalspieler 19 Ligatore und zwei weitere in den Playoffs, womit er entscheidend zum Wiederaufstieg des Traditionsklubs beitrug.

"Irvin ist aktiv auf uns zugekommen und hat den Wunsch hinterlegt, unbedingt zu Saint-Étienne zurückzukehren, wo er sich sehr wohlgefühlt und starke Leistungen gezeigt hat", begründet Augsburgs Sportdirektor Marinko Jurendic den Transfer.