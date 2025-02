"Wünschen dir den Tod": Grifo beklagt Hass bei Social Media

Mittelfeldspieler Vincenzo Grifo vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg sieht sich im Netz immer wieder Feindseligkeiten ausgesetzt. "Heutzutage können die Leute bei Sportwetten auf alles Mögliche setzen. Wenn der Schein dann deinetwegen nicht aufgeht, bekommst du den Hass zu spüren – die Leute schreiben viele unschöne Dinge, teilweise wünschen sie dir den Tod", sagte der 31-Jährige im Interview mit Eurosport. Er sei glücklicherweise "mental sehr stabil" und könne damit umgehen.

"Aber ich frage mich trotzdem - was hat zum Beispiel meine Frau damit zu tun, wenn ich einen Elfmeter verschieße oder einen Ball an die Latte setze?", führte Grifo weiter aus: "Jeder Mensch sollte doch wissen, dass ich das nicht mit Absicht mache. Diese Leute schreiben dir ohne Profilbild und fühlen sich in ihrer Anonymität sicher im Netz. Nur die Wenigsten würden dir diese schlimmen Worte ins Gesicht sagen."