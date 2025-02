"Zwei-Meter-Messi-Musiala": Lob für VfB-Shootingstar Woltemade

Senkrechtstarter Nick Woltemade hat mit seinen starken Auftritten zuletzt auch bei seinen Mitspielern vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart mächtig Eindruck hinterlassen. "Wir wissen, was wir an ihm haben: Wir haben einen Zwei-Meter-Messi-Musiala", sagte Kapitän Atakan Karazor im ran-Interview - und lachte. Woltemade sei "ein Spieler, der zwei Meter groß ist. Er hat eine Technik wie Messi. Er ist einfach ein toller Typ."

Der Angreifer wird auch als Kandidat für die deutsche Nationalmannschaft gehandelt, wegen seiner überzeugenden Leistungen im VfB-Trikot dürfte sich der U21-Nationalspieler zuletzt in den Fokus von Julian Nagelsmann gespielt haben. "Mir war relativ schnell klar, dass er eine gute Saison bei uns spielen kann. So einen Spieler müssen wir gut behüten", sagte Karazor vor dem Bundesliga-Duell mit Bayern München am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN).

Vor allem Woltemades Auftreten imponiert dem Kapitän der Stuttgarter. Der Torjäger sei zwar erst 23 Jahre alt, "wenn man mit ihm spricht, hat man aber das Gefühl, er wäre 27 oder 28 Jahre alt, weil er so eine Souveränität ausstrahlt", sagte Karazor: "Das sieht man auch auf dem Platz. Nick macht gerade einfach Spaß. Er kann Bälle festmachen, aber gleichzeitig auch wie ein 1,60-Meter-Dribbler zaubern. Das ist schon sehr stark."