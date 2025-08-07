RB Leipzig - Timo Werner und Co.: Aussortierte Spieler kosten wohl über 40 Millionen Euro

RB Leipzig war in diesem Sommer bereits auf Shopping-Tour. Losgeworden sind die Leipziger jedoch kaum einen teuren Spieler. Dutzende Millionen drohen auf der Tribüne zu verstauben.

RB Leipzig steht vor einem gewaltigen Umbruch in der Bundesliga, und der Fokus liegt auf den Großverdienern, die keine sportliche Perspektive mehr haben. Allen voran: Timo Werner, dessen Zukunft ungewiss ist.

Der Ex-DFB-Star, der in der Vorsaison an Tottenham Hotspur ausgeliehen war, steht vor einer möglichen Abreise in die MLS. Die New York Red Bulls locken offenbar mit einem Angebot, doch Werner soll die Offerte bisher ausgeschlagen haben. Bis zum Schließen des MLS-Transferfensters am 21. August muss der Stürmer eine Entscheidung treffen.

Werner, der 2022 für 20 Millionen Euro vom FC Chelsea zurück zu RB kam, gehört mit seinem Jahresgehalt von rund zehn Millionen Euro zu den Topverdienern im Kader. Das berichtet die "Sport Bild".