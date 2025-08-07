FC Bayern München: Geht ehemaliger Manager des Rekordmeisters nach Paris?

Ein ehemaliger Bayern-Manager steht offenbar vor dem nächsten Karriereschritt und wird mit einem Wechsel nach Paris in Verbindung gebracht.

Trotz seines noch jungen Alters hat Marco Neppe bereits eine bemerkenswerte Karriere im Verantwortungsbereich des FC Bayern München hinter sich.

Der heute 39-Jährige begann als Assistent des Technischen Direktors Michael Reschke. Nach dessen Wechsel zum VfB Stuttgart übernahm Neppe die Leitung der Scouting-Abteilung und wurde im Dezember 2021 zum Technischen Direktor befördert.

Im Anschluss an die einvernehmliche Trennung im Jahr 2024 zog es ihn auf die andere Seite des Globus: Er wechselte zum kanadischen MLS-Klub Toronto FC und übernahm dort die Rolle des Strategieberaters.

Nach acht Monaten in Kanada wagte Neppe den nächsten Schritt und arbeitete fortan als vereinsunabhängiger Berater. Laut "Sky" befindet er sich nun in Verhandlungen über eine neue Herausforderung.

Ligue-1-Aufsteiger Paris FC soll stark an einer Verpflichtung von Neppe interessiert sein – finanzielle Hürden dürfte es dabei kaum geben.