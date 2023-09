Die Leipziger Vereinsführung soll schon länger vom geplanten Ausscheiden des Autoherstellers wissen und habe bereits potenzielle Nachfolger in Aussicht.

"Volkswagen und Porsche werden den nach dieser Saison auslaufenden Sponsoringvertrag mit RB Leipzig nicht verlängern. Der Verein wurde in einem persönlichen Gespräch über diese Entscheidung informiert", wird die Abteilung Sportkommunikation & Leitung bei Volkswagen gegenüber der "LVZ" zitiert.

Der Volkswagen-Konzern beendet zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Porsche die Zusammenarbeit mit RB Leipzig. Seit 2014 war der Automobil-Riese in Sachsen mit im Boot, im kommenden Jahr soll die Kooperation enden. Auch Trikotsponsor Nike geht wohl 2024 von Bord, berichtet der "Kicker".

Wolfsburg: VW konzentriert sich auf Bundesliga-Konkurrent

Grund für den Ausstieg bei RB soll der Bundesliga-Kontrahent VfL Wolfsburg sein, berichtet "RBlive". Der Konzern wolle seine Finanzmittel wieder stärker in der Heimat anlegen. Bei den Wölfen ist VW bereits Hauptsponsor - kein anderer Verein in der Bundesliga bekommt so viel Geld von seinem Hauptsponsor wie der VfL.