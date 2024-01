Anzeige

Endlich wieder Bundesliga! Am 16. Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 empfängt RB Leipzig im Topspiel den Tabellenführer FC Bayern München. So seht ihr die Partie am Freitagabend live im Free-TV in SAT.1 und im Livestream auf ran.de.Für die Statistik Fans unter euch, die wichtigsten Statistiken und Fakten (Laufleistungen, Passgeber, Torschüsse u.v.m. im direkten Teamvergleich) beiden Mannschaften aus dem ran Datencenter.

Die Bundesliga startet ins Jahr 2023 und das gleich mit einem Topspiel.

Am Freitagabend, 20. Januar, empfängt RB Leipzig den Tabellenführer FC Bayern München. Im Mittelpunkt dieser Partie steht einmal mehr Bayern-Coach Julian Nagelsmann, der an seine frühere Wirkungsstätte zurückkehrt.

Die Münchner haben mit 34 Punkten vor dem Aufeinandertreffen mit den Sachsen sechs Zähler Vorsprung auf den Bundesliga-Auftaktgegner ins Jahr 2023. Die zurückliegenden Wochen an der Säbener Straße waren geprägt von der Suche nach einem Ersatz für Stammkeeper Manuel Neuer, der bei einem Skiunfall einen Unterschenkelbruch erlitt und daher bis zum Saisonende ausfällt.

In Leipzig hat hingegen mit Max Eberl der neue Geschäftsführer Sport seine Tätigkeit aufgenommen. Der frühere Manager von Borussia Mönchengladbach soll in Leipzig dafür sorgen, dass der Klub auch künftig ein heißer Konkurrent für die Bayern bleibt.