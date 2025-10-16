RB-Trainer Werner will Poulsen "das Leben schwer machen"

Trainer Ole Werner vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig will Yussuf Poulsen bei dessen Rückkehr keine Geschenke machen. "Es wird sicherlich einen stimmungsvollen Empfang geben, den er sich als Rekordspieler auch verdient hat. Trotzdem versuchen wir, ihm auf dem Platz das Leben schwer zu machen", sagte Werner vor dem Duell mit Poulsens neuem Verein Hamburger SV am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Der Stürmer war vor der Saison nach zwölf Jahren in Leipzig zum HSV gewechselt, mit 425 Einsätzen hält er den RB-Vereinsrekord. "Yussi hatte hier über ganz viele Jahre einen Rieseneffekt, mit dem, was er hier geleistet hat. Jetzt in dem Spiel hoffe ich nicht, dass er den großen Effekt hat. Zumindest nicht in positiver Hinsicht. Er mag es mir verzeihen", sagte Werner, der zur neuen Saison nach Leipzig gekommen war.

Der Coach selbst habe Poulsen daher vor dem Wechsel "nur ein oder zwei Tage erlebt", so Werner. Einen Vorteil für den HSV sieht er nur bedingt. "Es kann sicher für den HSV nicht so schlecht sein, dass er viele Spieler kennt. Und vielleicht auch weiß, wie die Spieler in gewissen Situationen reagieren. Das kann im Detail mal einen Unterschied machen", sagte Werner. Gleichzeitig kenne auch er Spieler vom HSV. "Ich glaube nicht, dass es den ganz großen Effekt hat", sagte Werner.