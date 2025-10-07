Riss des Außenmeniskus: Conteh fehlt Heidenheim

Tabellen-Schlusslicht 1. FC Heidenheim muss in der Fußball-Bundesliga länger auf Sirlord Conteh verzichten. Der 29-Jährige hatte sich in der vergangenen Woche im Training einen Riss des Außenmeniskus im rechten Knie zugezogen. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, wurde der Offensivspieler bereits operiert und beginnt in den kommenden Tagen seine Reha. Die genaue Ausfallzeit sei nicht absehbar, teilte der FCH mit.

Bereits bei der 0:1-Niederlage beim VfB Stuttgart am Sonntag hatte Trainer Frank Schmidt auf Conteh verzichten müssen. Noch in der Vorwoche war Conteh mit einem Tor und einer Vorlage der mitentscheidende Akteur beim bislang einzigen Saisonsieg gegen den FC Augsburg (2:1) gewesen.