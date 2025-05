Rolfes: Neuer Bayer-Trainer noch im Mai - bislang keine Absage

Vizemeister Bayer Leverkusen will noch in diesem Monat einen Nachfolger für Erfolgs-Trainer Xabi Alonso präsentieren. "Wir sind in der finalen Phase, das passiert mit Sicherheit noch im Mai", sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes nach dem 2:2 (0:1) im letzten Saisonspiel beim FSV Mainz 05.