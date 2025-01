Rose will Xavi langfristig in Leipzig halten

Trainer Marco Rose vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hofft auf einen langfristigen Verbleib von Spielmacher Xavi Simons. Der Niederländer solle "gerne so lange wie möglich" bei den Sachsen bleiben, sagte Rose am Freitag. Der 21-Jährige sei "eine prägende Figur in unserem Spiel." RB hatte den bislang ausgeliehenen Simons für 50 Millionen Euro fest von Paris Saint-Germain verpflichtet und ihm einen Vertrag bis 2027 gegeben.

Xavi war 2023 und vor der aktuellen Saison erneut von PSG ausgeliehen worden. Hinsichtlich eines möglichen Abgangs im Sommer sagte Rose: "Er verbringt das zweite Jahr hier, möglicherweise auch das dritte, um sich dann vielleicht bereit zu fühlen, einen ganz großen Schritt zu machen." Der Coach freue sich, dass der Offensivspieler nun "wirklich auch zu uns gehört", so Rose: "Und dann warten wir ab, wie er sich weiterentwickelt, was in der Zukunft für Themen aufkommen."

In seiner ersten Saison bei RB hatte Xavi Simons mit zehn Toren und 15 Vorlagen in 43 Pflichtspielen voll überzeugt. In der laufenden Spielzeit kommt er auf fünf Treffer und vier Assists in 17 Partien, fehlte jedoch auch wochenlang wegen einer Sprunggelenksverletzung.