Saison-Aus für VfB-Profi Stergiou

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss im Saisonendspurt auf Abwehrspieler Leonidas Stergiou verzichten. Der 23-Jährige hat nach Angaben der Schwaben in der vergangenen Woche im Mannschaftstraining eine Syndesmoseverletzung erlitten und muss operatiert werden. Stergiou werde dem VfB "in der laufenden Saison nicht mehr zur Verfügung stehen", hieß es.

Damit fällt der Schweizer Nationalspieler nicht nur für die beiden abschließenden Ligapartien gegen den FC Augsburg und bei RB Leipzig aus, sondern auch für das DFB-Pokalfinale am 24. Mai gegen Arminia Bielefeld. Stergiou war im vergangenen Sommer an den Neckar gewechselt und hat sich dort inzwischen als Stammkraft etabliert. Insgesamt kommt er in dieser Saison auf 18 Pflichtspiele (ein Tor) für den fünfmaligen deutschen Meister.