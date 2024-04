Raus aus der Abstiegszone: Mainz hat nach Remis in Freiburg Klassenerhalt im Visier

Jonathan Burkardt (40.) traf für die Mannschaft von Coach Bo Henriksen, die seit fünf Partien nicht verloren hat und in diesem Zeitraum 11 der 15 möglichen Punkte holte.

Der FSV Mainz 05 steht erstmals seit dem zweiten Spieltag nicht auf einem der drei letzten Plätze und darf mehr denn je vom Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga träumen. Die seit Wochen formstarken Rheinhessen holten im Sonntagabendspiel ein 1:1 (1:1) beim SC Freiburg.

Gregoritsch trifft erneut: Freiburg jubelt früh

Die 34.300 Zuschauer mussten nicht lange auf den ersten Treffer warten. Gregoritsch verwertete per Kopf eine Flanke von Ritsu Doan. Mit seinem siebten Saisontor setzte der Österreicher seine kuriose Serie fort: Schon in seinen drei Partien im SC-Trikot zuvor gegen Mainz war Gregoritsch an allen vier Freiburgern Treffer beteiligt (zwei Tore, zwei Vorlagen).

Trotz des frühen Rückstands wirkten die Mainzer, bei denen Stefan Bell, Maxim Leitsch und Jessic Ngankam fehlten, nicht geschockt. Die Gäste drängten mit Wucht auf den Ausgleich. Dominik Kohr hatte den Treffer mit einem Kunstschuss auf dem Fuß (19.).