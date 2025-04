Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit führt der BVB durch das 4. Saisontor von Karim Adeyemi (34. Minute) mit 1:0 in Freiburg.

Am 28. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen SC Freiburg und Borussia Dortmund. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Dortmund : Kobel - Anton, Can, Bensebaini - Ryerson, Groß, Svensson, Chukwuemeka, Brandt - Beier, Adeyemi

Update, 05.04., 14:55 Uhr: BVB vs. SC Freiburg - die Aufstellungen sind da

So seht ihr den BVB in Freiburg heute live im TV und Stream

In der Bundesliga steht der 28. Spieltag an - Borussia Dortmund erwartet am Samstag das Auswärtsduell gegen den SC Freiburg.

Der BVB steht in der Bundesliga weiterhin gehörig unter Druck und will außerdem vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Barcelona neues Selbstvertrauen tanken.

Einfach wird das jedoch nicht: Im Europa-Park Stadion mussten sich die Freiburger in dieser Saison erst zweimal geschlagen geben. Hoffnung macht den Dortmundern allerdings das letzte direkte Duell – im November fegte der BVB den SC Freiburg mit einem deutlichen 4:0 vom Platz.