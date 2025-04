Der BVB bestätigt in Freiburg den Aufwärtstrend mit einem deutlichen 4:1 (1:0) Auswärtssieg. Für die Borussen trafen Karim Adeyemi, Carney Chukwuemeka, Serhou Guirassy und Jamie Gittens. Freiburgs Maximilian Eggestein gelang kurz vor Schluss nur noch Ergebniskorrektur.

Am 28. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen SC Freiburg und Borussia Dortmund. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit führt der BVB durch das 4. Saisontor von Karim Adeyemi (34. Minute) mit 1:0 in Freiburg.

Dortmund : Kobel - Anton, Can, Bensebaini - Ryerson, Groß, Svensson, Chukwuemeka, Brandt - Beier, Adeyemi

Update, 05.04., 14:55 Uhr: BVB vs. SC Freiburg - die Aufstellungen sind da

So seht ihr den BVB in Freiburg heute live im TV und Stream

In der Bundesliga steht der 28. Spieltag an - Borussia Dortmund erwartet am Samstag das Auswärtsduell gegen den SC Freiburg.

Der BVB steht in der Bundesliga weiterhin gehörig unter Druck und will außerdem vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Barcelona neues Selbstvertrauen tanken.

Einfach wird das jedoch nicht: Im Europa-Park Stadion mussten sich die Freiburger in dieser Saison erst zweimal geschlagen geben. Hoffnung macht den Dortmundern allerdings das letzte direkte Duell – im November fegte der BVB den SC Freiburg mit einem deutlichen 4:0 vom Platz.