Schmidt adelt Steffen: "Trainer des Jahres"

Trainer Frank Schmidt vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Heidenheim hat seinen Kollegen Horst Steffen von Relegations-Gegner SV Elversberg in den höchsten Tönen gelobt. "Für mich ist er der Trainer des Jahres. Wenn ich sehe, was er mit Elversberg geleistet hat, wie er es geschafft hat, mit seinem Team eine Mannschaft zusammenzustellen, die so einen erfolgreichen Fußball spielt. Großer Respekt", sagte der 51-Jährige vor dem Hinspiel in Heidenheim am Donnerstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky).