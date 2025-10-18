Schröder stützt Polanski: "Eugen ist unser Trainer"

Rouven Schröder, neuer Sportchef beim kriselnden Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, hat Interimstrainer Eugen Polanski nach der Pleite bei Union Berlin erneut das Vertrauen ausgesprochen. "Grundsätzlich ist die Überzeugung da", sagte Schröder nach der 1:3 (1:2)-Niederlage am Freitag im Interview mit der ARD-Sportschau.

In der kommenden Trainingswoche wolle Schröder weitere Eindrücke sammeln: "Man kriegt da noch ein besseres Grundgefühl. Wie wird das Training umgesetzt? Wie gehen die Spieler darauf ein? Ein ganz normaler Prozess im Fußball. Das ist kein Abprüfen Tag für Tag. Es gibt ein grundsätzliches Gefühl. Wir sind trotzdem positiv. Wir haben auch heute gute Dinge gesehen. Wir sind nicht blauäugig. Aber Eugen ist unser Trainer."

Schröder hatte das Amt als Nachfolger des zurückgetretenen Roland Virkus unter der Woche angetreten. Bei seiner Vorstellung am Donnerstag hatte er bereits Polanski den Rücken gestärkt. Derzeit ist noch offen, ob der etatmäßige U23-Trainer, der bei bislang keinem Sieg aus vier Bundesliga-Spielen steht, zur Dauerlösung wird. Polanski hatte infolge der Trennung von Gerardo Seoane nach dem dritten Spieltag übernommen.

Schröder betonte jedoch auch, wie wichtig es sei, schnellstmöglich Resultate einzufahren. Gladbach ist nach sieben Spielen weiterhin ohne Erfolg. "Es ist vollkommen klar, dass auch wir Ergebnisse brauchen. Am nächsten Wochenende ist es sehr ambitioniert: FC Bayern München. Und trotzdem geht es bei 0:0 los. Ganz platt", sagte er. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) kommt der Rekordmeister an den Niederrhein.