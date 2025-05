SGE träumt: "Die Champions-League-Hymne im Stadion hören"

Die Champions League ist zum Greifen nah für Eintracht Frankfurt - Trainer Dino Toppmöller schwärmt vor dem möglicherweise entscheidenden Spiel in der Fußball-Bundesliga beim 1. FSV Mainz 05 am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) von der Königsklasse. "Das ist die Crème de la Crème im europäischen Fußball", sagte der 44-Jährige am Freitag, "allein die Musik, die vor jedem Spiel erklingt. Das ist ein Traum von jedem Spieler und jedem Trainer, da dabei zu sein. Natürlich wollen wir den letzten Schritt gehen."