Simonis "Kopfschmerzen": Hoffen aufs Ende der Wölfe-Torflaute

Trainer Paul Simonis hadert mit der zuletzt ausbaufähigen Chancenverwertung beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg - und hofft auf Besserung im Gastspiel beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky). "Das bereitet mir Kopfschmerzen", sagte Simonis: "Toreschießen ist eine Kunst. Darin müssen wir besser werden."

Der VfL kreiere allerdings viele Chancen. "Das gibt mir das Gefühl, dass wir uns in die richtige Richtung entwickeln. Ich hoffe, dass wir bei den nächsten großen Chancen besser sind."

Wolfsburg hat nur eines der ersten fünf Ligaspiele gewonnen und verlor die vergangenen Duelle bei Borussia Dortmund und gegen RB Leipzig (beide 0:1). Beim FC Augsburg, laut Simonis ein Team mit "hoher Intensität", ist der Einsatz von Angreifer Jonas Wind wegen Wadenproblemen fraglich. Die Chancen auf einen Einsatz sieht Simonis bei "50:50. Ich hoffe, dass er mitkommt. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit."