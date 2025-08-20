Sky: Toptalent Wanner wechselt von Bayern zur PSV

Bayern München gibt offensichtlich den nächsten Offensivspieler ab. So soll Toptalent Paul Wanner vom deutschen Fußball-Rekordmeister zur PSV Eindhoven in die Niederlande wechseln. Dies berichtet Sky. Demnach erhalten die Bayern für den 19-Jährigen eine fixe Ablöse von 15 Millionen Euro. Durch Bonuszahlungen kann sich die Summe noch erhöhen. Die Münchner sichern sich dem Vernehmen nach aber eine Rückkaufoption für den U21-Nationalspieler.

Wanner, der aktuell wegen einer Bänderverletzung ausfällt, gilt als hochveranlagt und war in der vergangenen Saison an den Bundesligisten 1. FC Heidenheim ausgeliehen. Davor hatte er als Leihspieler beim Zweitligisten SV Elversberg gespielt. Bei den Bayern schaffte er angesichts großer Konkurrenz nicht den erhofften Durchbruch. Mit der PSV kann Wanner in der kommenden Saison immerhin Champions League spielen.

Wanner wäre damit bereits der fünfte Offensivspieler, der den Rekordmeister in diesem Sommer verlässt. Die Bayern, die am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) gegen RB Leipzig in die Bundesliga starten, hatten Thomas Müller (Vancouver Whitecaps), Mathys Tel (Tottenham Hotspur), Kingsley Coman (Al-Nassr) und Leroy Sane (Galatasaray) abgegeben. Als Verstärkung kam bislang nur Angreifer Luis Díaz vom FC Liverpool hinzu. Sportvorstand Max Eberl sucht bis 1. September für den dünn besetzten Kader noch händeringend nach neuen Stars.