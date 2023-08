Anzeige

Vom 1. Juli bis zum 1. September haben die Bundesliga-Klubs die Möglichkeit, ihren Kader durch Neuverpflichtungen zu verstärken. ran gibt alle Informationen zum Transferfenster in der Bundesliga und den Top-Ligen in Europa.

Die Bundesliga-Klubs haben bereits mächtig auf dem Transfermarkt zugeschlagen, der bekannteste Neuzugang im deutschen Oberhaus ist Harry Kane, der von Tottenham Hotspur zum FC Bayern kam.

Aber auch der BVB hat aufgerüstet und holte beispielsweise Marcel Sabitzer in den Ruhrpott. Bayer Leverkusen verstärkte sich mit Granit Xhaka, Union Berlin lockte Robin Gosens und Kevin Volland in die Hauptstadt. Es bleibt abzuwarten, was bis zum Transferschluss noch passiert.