Spieler des Tages: Christoph Baumgartner (RB Leipzig)

Dass ausgerechnet Christoph Baumgartner nach sieben Spieltagen Leipzigs bester Torschütze ist, hätten wohl die wenigsten erwartet – er selbst vermutlich auch nicht. Vier Treffer in sieben Spielen, darunter ein Doppelpack beim 2:1-Sieg gegen den Hamburger SV: Der Österreicher präsentiert sich in starker Form. Oder, wie Teamkollege Willi Orban es etwas scherzhaft formulierte: "Er ist sehr bemüht."

Für Leipzigs Trainer Ole Werner ist es "keine neue Erkenntnis", dass Baumgartner plötzlich auch Tore schießt. "Er ist ein sehr spielintelligenter Spieler. Er hat eine ganz wichtige Rolle für uns", sagte Werner nach dem Arbeitssieg gegen den HSV.

Den Abgang von Xavi Simons nutzt Baumgartner für sich aus. "Er tritt ein Stück weit in seine Fußstapfen, fühlt sich freier und übernimmt mehr Verantwortung. Er ist ein Typ, der das kann. Er hat Selbstbewusstsein bekommen", sagte Orban. Baumgartner selbst zeigte sich bescheiden: "Im Fußball sind es oftmals Nuancen. Aktuell gelingt es mir ganz gut der Mannschaft zu helfen, das freut mich natürlich. Ich bin aber auch lang genug dabei und weiß, dass auch wieder andere Phasen kommen."

Dennoch: Mit aktuell vier Saisontoren hat Baumgartner schon doppelt so viele Tore erzielt, wie in der gesamten vergangenen Spielzeit. Und das trotz einer Fersenverletzung. "Schmerzen hab ich definitiv. Ich muss aktuell im Training ein bisschen kürzer treten - aber das tut mir ja scheinbar ganz gut", sagte der 26-Jährige.