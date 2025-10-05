Spieler des Tages: Luis Díaz (Bayern München)

Nach 15 Sekunden das drittschnellste Bayern-Tor der Bundesliga-Historie erzielt, den Treffer von Harry Kane (27.) vorgelegt, die Partie kurz vor dem Ende entschieden (84.) - der Auftritt von Luis Díaz beim 3:0 (2:0) von Bayern München bei Eintracht Frankfurt ließ keine Zweifel aufkommen: Der Neuzugang hebt die Offensive des Fußball-Rekordmeisters noch einmal auf ein anderes Level.

"Das ist das, was wir uns von Luis vorgestellt haben. Nach vorne seine Qualitäten zu haben, super zu harmonieren mit den anderen drei in der Offensive und in der Defensive eine Stütze zu sein", lobte Sportvorstand Max Eberl: "Wir haben uns gewünscht und eigentlich auch erwartet, dass er das bringt. Aber dass er das von Anfang an in der Durchgängigkeit bringt, ist schon bemerkenswert."

In seinen ersten sechs Bundesliga-Spielen steuerte der für rund 70 Millionen Euro vom FC Liverpool gekommene Kolumbianer bereits fünf Tore und vier Assists bei. "Was er bei seinen ersten Schritten in Deutschland macht, ist beeindruckend", schwärmte Trainer Vincent Kompany: "Der bleibt an allem beteiligt, ist immer da und hat dieses Gefühl, vor den Verteidiger zu kommen. Der Junge arbeitet sehr viel mit für die Mannschaft."

Die "Art und Weise" im Spiel des 28-Jährigen passe deshalb "super zur Spielart der Mannschaft", führte der Coach aus. Deshalb gebe es "keinen Druck, dass er etwas Besonderes machen muss".

Ganz normal also, die drei Scorerpunkte in Frankfurt.