Sportwetten: Bayern eindeutig Meisterfavorit

Für den Sportwettenanbieter bwin geht der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München ohne ernsthaften Herausforderer in die neue Saison. Das Unternehmen zahlt für zehn Euro Einsatz auf eine erfolgreiche Münchner Titelverteidigung 13 Euro aus - am nächsten heran reicht Borussia Dortmund mit der allerdings schon stattlichen Quote von 90:10. Es folgen Bayer Leverkusen (100:10) und RB Leipzig (190:10).

Dementsprechend sieht bwin die Bayern auch im Auftaktspiel gegen Leipzig am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) klar favorisiert (12,40 Euro für zehn Euro Einsatz). Das 10,5-Fache des Einsatzes gibt es mit einem RB-Sieg zu verdienen.