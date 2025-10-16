Sportwetten: Bayern klarer Favorit gegen den BVB

Bayern München geht laut des Sportwettenanbieters bwin als klarer Favorit in den Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr/Sky). Sollte die Mannschaft von Vincent Kompany auch ihr elftes Pflichtspiel in dieser Saison gewinnen, zahlt bwin für zehn Euro Einsatz nur einen Gewinn von 13,40 Euro aus.

Der BVB hat hingegen einen Siegquote von 7,75, bei einem Unentschieden wird das 5,75-Fache des Einsatzes ausgezahlt.

Wie Bayern ist auch Dortmund in dieser Bundesliga-Saison noch ungeschlagen, die Borussia liegt mit vier Punkten Rückstand hinter dem Rekordmeister auf Platz zwei in der Tabelle. Ein Blick zurück sollte der Mannschaft von Trainer Niko Kovac aber Mut machen: Denn der BVB hat keines der letzten drei Bundesliga-Duelle gegen München verloren (ein Sieg und zuletzt zwei Unentschieden).