Sportwetten: Leverkusen klarer Favorit gegen Mainz

Anzeige

Spitzenreiter Bayer Leverkusen geht für den Sportwettenabieter bwin in der Fußball-Bundesliga als klarer Favorit in das Duell mit dem FSV Mainz 05. Bei einem Sieg des Teams von Trainer Xabi Alonso am Freitagabend gegen die abstiegsbedrohten Mainzer zahlt das Unternehmen das 1,22-fache des Einsatzes zurück. Ein überraschender Erfolg der Gäste ist mit einer Quote von 13:1 notiert.

Trotz der Unruhe um Trainer Thomas Tuchel glaubt bwin an eine Münchner Rückkehr auf die Siegerstraße. Ein Sieg des FC Bayern gegen RB Leipzig ist mit einer Quote von 16,8:10 notiert. Ein Auswärtserfolg der Sachsen bringt das 4,33-fache des Einsatzes.