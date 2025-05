St. Pauli verlängert mit Verteidiger Nemeth

Der FC St. Pauli treibt nach dem geschafften Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga seine Personalplanungen voran: Die Hamburger einigten sich nun mit Verteidiger David Nemeth vorzeitig auf einen neuen Vertrag, der über die kommende Saison hinaus Gültigkeit besitzt.

"David hat in dieser Saison eine hervorragende Entwicklung genommen und sich als Stammspieler etabliert", sagte Trainer Alexander Blessin über den 24 Jahre alten Österreicher: "Er kann in der Dreierkette alle Positionen besetzen und gibt uns mit seinen Fähigkeiten gegen den Ball wie auch im Spielaufbau zusätzliche Flexibilität." Nemeth war im Sommer 2022 vom FSV Mainz 05 in die Hansestadt gewechselt.

Zuvor hatte der Kiezklub schon die Leihe von Mittelfeldspieler James Sands bis Sommer 2026 verlängert und Außenverteidiger Arkadiusz Pyrka verpflichtet.