Stolzer Kwasniok: El Mala wird "unfassbar teuer" werden

Nach der nächsten Galavorstellung von Said El Mala war Lukas Kwasniok einfach nur stolz. "Mit jedem Tor fünf Millionen mehr", scherzte der Trainer des 1. FC Köln nach dem 1:1 (0:0) gegen den FC Augsburg über den Wert seines Juwels. Joker El Mala hatte mit einem Traumtor (76.) den Ausgleich besorgt - und damit den Hype um seine Person nur noch mehr befeuert.

"Ich kann und will den Hype gar nicht kleinhalten. Genauso wenig wie die Euphorie in der Stadt", sagte Kwasniok, der sich aber wie so oft zuletzt schützend vor den 19-Jährigen stellte. "Das wollen wir nicht. Aber wir fokussieren uns auf das, was wir beeinflussen können - und das ist die Arbeit mit dem Jungen."

El Mala, der vor der Saison aus der 3. Liga von Viktoria Köln zum FC kam und seitdem einen kometenhaften Aufstieg hingelegt hat, sei zwar "ein absoluter Highlightspieler, aber zwischen einem Highlightspieler und einem guten Bundesliga-Spieler liegen noch Welten dazwischen. Und das ist das Schöne, dass er und sein Umfeld das verstehen", sagte Kwasniok.

Und dennoch: "Wir sind einfach stolz darauf, dass der Verein ihn im richtigen Moment verpflichtet hat. Wir wissen, dass er wahrscheinlich nicht die nächsten 15 Jahre hier spielt", irgendwann werde man El Mala "unfassbar teuer abgeben müssen", sagte Kwasniok: "Das ist in Ordnung so. Aber ich habe das Gefühl, dass er aktuell den FC sehr im Herzen trägt, die Phase hier genießt - und wir genießen sie auch."