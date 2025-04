Strauchelt Mainz im Endspurt? "Keine riesige Delle"

Nur Remis gegen den Tabellenletzten, das dritte sieglose Bundesligaspiel in Folge - flattern bei den Überfliegern aus Mainz im Kampf um die Champions League plötzlich die Nerven? "Wir sind enttäuscht, wir müssen ein Spiel wie dieses gewinnen", gestand Trainer Bo Henriksen nach dem 1:1 (0:1) am Samstagnachmittag gegen Holstein Kiel.

Vier Spiele nacheinander hatten die Nullfünfer zwischen Mitte Februar und Anfang März gewonnen, aus den vergangenen drei Duellen gegen Freiburg (2:2), Dortmund (1:3) und nun Kiel kamen jedoch nur noch zwei Pünktchen dazu. "Von einem Durchhänger würde ich jetzt nicht sprechen", sagte allerdings Mittelfeldspieler Paul Nebel, der den Ausgleichstreffer gegen die Norddeutschen durch den eingewechselten Nelson Weiper (75.) glänzend vorbereitet hatte.

Es gebe solche Tage, an denen der Ball nicht reingeht oder nur an den Pfosten, fügte Nebel an - gleich zweimal hatte Mainz gegen Kiel Aluminium getroffen. Und hatte doch Glück, dass auch Kiel nach dem Traumtor durch Alexander Bernhardsson (34.) in der zweiten Hälfte am Pfosten scheiterte. "Es hat heute nicht gereicht", resümierte Nebel, "wir werden uns davon nicht runterziehen lassen."

Noch rangieren die Rheinhessen auf Champions-League-Rang vier, jedoch kann Borussia Mönchengladbach am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) mit einem Sieg beim FC St. Pauli zumindest nach Punkten gleichziehen. Auch Torschütze Weiper konnte nach dem Remis gegen Kiel aber "keine riesige Delle" erkennen - und kündigte stattdessen an: "Wir wollen punkten, unbedingt, damit wir etwas erreichen."