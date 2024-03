Stuttgart: Rouault erleidet Kieferbruch

Anzeige

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss den nächsten Ausfall in der Innenverteidigung beklagen und vorerst auf Anthony Rouault verzichten. Wie die Schwaben am Samstag bekannt gaben, hat sich der Franzose am Freitagabend im Spiel gegen Union Berlin (2:0) einen Bruch des Unterkiefers zugezogen. Rouault müsse operiert werden und werde dem VfB "vier bis sechs Wochen fehlen", teilte der Verein mit.

Der 22-Jährige war gegen Union nach einem Zusammenprall in der ersten Hälfte behandelt worden und musste in der Halbzeit ausgewechselt werden. In Dan-Axel Zagadou fällt beim VfB bereits ein Innenverteidiger bis zum Ende der Saison aus.