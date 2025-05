Dass die Münchner aber dennoch Meister werden, steht quasi fest. Es ist immerhin ein Trostpreis für den scheidenden Müller, nachdem der FCB sowohl in der Champions League als auch dem DFB-Pokal keine Titelchance mehr hat.

Nachdem die Bayern das Spiel gedreht hatten, schluckten sie in der Nachspielzeit noch den späten 3:3-Endstand im Spiel bei RB Leipzig.

Nach seinem mutmaßlich drittletzten Bundesliga -Spiel für den FC Bayern München musste sich Thomas Müller am Samstag noch auf die Feier der deutschen Meisterschaft gedulden.

Von Thomas Müllers Nachbarn will Kevin Großkreutz die Zukunft des FC-Bayern-Stars wissen.

Thomas Müller zum Los Angeles FC?

Der Weltmeister von 2014 behauptete im Podcast "Viertelstunde Fußball" mit einem verschmitzten Lächeln, dass er "von Müllers Nachbarn" wisse, wo der langjährige DFB-Star in der Zukunft spielen wird.

"Der wechselt nach Amerika, wird Anfang Juni bekanntgegeben", sagte Großkreutz. Müller also fix in die Major League Soccer (MLS)? Wie die Großkreutz-Aussagen einzuschätzen sind, ist unklar.

Aber Müller wurde bereits in der Vergangenheit mit der US-amerikanischen Profiliga in Verbindung gebracht. Einem Bericht der "Bild" zufolge soll unter anderem der Los Angeles FC - der Partnerklub des FCB - Interesse an Müller haben.