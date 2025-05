Thorup zu Wagner-Spekulationen: "Gerüchte gibt es immer"

Trainer Jess Thorup vom FC Augsburg hat die Diskussion über seine Zukunft beim Fußball-Bundesligisten FC Augsburg wegzuwischen versucht. "Ich denke nicht so viel über diese Situation nach, ich denke darüber nach, der Mannschaft und den Einzelspielern zu helfen, die bestmögliche Leistung zu bringen und hoffentlich die drei Punkte zu holen, das ist mein Fokus", sagte der Däne vor dem letzten Saisonspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Union Berlin.

In Augsburg macht sich trotz des abermals vorzeitig gesicherten Klassenerhalts Unruhe breit, zuletzt wurde über ein mögliches Interesse an Sandro Wagner spekuliert. Wagner wird seinen Posten als Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Sommer aufgeben, um Cheftrainer zu werden. "Gerüchte gibt es immer", sagte Thorup dazu, "soweit ich weiß, habe ich Vertrag bis 2026 und plane damit, den zu erfüllen."

Nach dem Union-Spiel werde es "ein paar Tage Evaluierung" geben, kündigte Thorup an. Vorher will er mit seiner Mannschaft im sportlich bedeutungslosen Duell mit Union noch einmal "kämpfen bis zur letzten Sekunde", denn: "Das Ergebnis werden wir mit in den Urlaub nehmen. Für mich geht es um Leistung, Punkte, ein gutes Erlebnis und ein gutes Gefühl."