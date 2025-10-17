Toppmöller fordert mehr "Bewusstsein" für Defensivarbeit

Trainer Dino Toppmöller hat beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt nach den zahlreichen Gegentoren in den vergangenen Wochen die Sinne für die Defensivarbeit geschärft. "Wir müssen das Bewusstsein und die Verantwortung haben in diesen Situationen", sagte der 44-Jährige: "Du musst über Zweikämpfe kommen. Du musst deinen Zweikampf gewinnen, und dann kannst du mit einem guten Ball in den Flow und Spielrhythmus kommen."

Sein Team solle aus der Anfangsphase der Saison offensiv "die Spielfreude mitnehmen, mit Spaß und Freude Fußball spielen. Aber auch Fußball arbeiten in die andere Richtung, das kann auch Spaß machen", führte Toppmöller aus: "Wir wollen nach hinten mit der gleichen Freude verteidigen, wie wir nach vorne spielen. Da müssen wir eine gute Mischung finden." Seine Spieler hätten auch schon reihenweise gezeigt, "dass sie das können".

Am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim SC Freiburg erwarte er ein "50:50"-Spiel. "Dort ist es immer eng und umkämpft", so Toppmöller. Nach seiner Muskelverletzung gleich wieder in die Startelf rücken könnte Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen, auch Mario Götze sei nach seinen Problemen vom Saisonanfang nun wieder ein Thema für die Anfangsformation. Generell werde er sicher auch "rotieren" in den kommenden drei englischen Wochen.