Trotz Wagner-Coup: Europacup für FCA "kein Thema"

Trotz der Verpflichtung von Sandro Wagner plant der Fußball-Bundesligist FC Augsburg keinen Angriff auf die europäischen Ränge. Die Voraussetzungen hätten sich nicht geändert. "Der Europapokal ist für uns kein Thema als Ziel", sagte Geschäftsführer Michael Ströll der Augsburger Allgemeinen. Der FCA liege "von den Möglichkeiten her wohl zwischen Rang zehn und 13".

Unter dem neuen Coach Wagner sollen die Augsburger dennoch künftig einen "aktiveren Fußball" spielen. Man merke schon jetzt, dass Wagner, der laut Ströll eine Wohnung in Augsburg beziehen will, "am liebsten sofort loslegen würde".

Die Aufmerksamkeit rund um den Klub dürfte sich durch die Verpflichtung des früheren Assistenten von Bundestrainer Julian Nagelsmann vergrößern. "Wir wissen, dass er polarisieren kann, aber das hat für unsere Entscheidung keine Rolle gespielt", sagte Ströll: "Auch die mediale Aufmerksamkeit war uns übrigens nicht wichtig. Es ging nur um die sportliche Überzeugung und die Übereinstimmung in der Denkweise und Ausrichtung."

Mehr Aufmerksamkeit kann jedoch auch zu größerer Unruhe in schwierigen Zeiten führen. "Ich denke grundsätzlich nicht in Risikoszenarien", sagte Ströll auf eine entsprechende Frage. Das Umfeld werde durch Wagner, der auf Jess Thorup folgt, "nicht zwangsläufig unruhiger, warum sollte das passieren? Ich habe ihn als aufgeräumt und positiv kennengelernt."