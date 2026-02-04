- Anzeige -
TSG Hoffenheim: Droht nun auch Geschäftsführer Andreas Schicker das Aus?

  • Veröffentlicht: 04.02.2026
  • 21:41 Uhr
  • ran.de

Beim aktuell so erfolgreichen Bundesligisten 1899 Hoffenheim brodelt es intern wohl weiterhin.

Vor dem Bundesliga-Topspiel von 1899 Hoffenheim am Sonntagabend beim FC Bayern München (8. Februar, ab 17:30 Uhr im Liveticker) brodelt es bei den Kraichgauern intern wohl weiterhin.

Wie die "Bild" berichtet, könnte Geschäftsführer Andreas Schicker bei den Hoffenheimern vor dem Aus stehen.

Demnach soll am Montag, einen Tag nach dem Bayern-Spiel, bei der Gesellschafter-Versammlung der Hoffenheimer über eine Abberufung von Schicker als Geschäftsführer diskutiert werden.

Schicker lehnte zuletzt ein Wolfsburg-Angebot ab

Als neuer Geschäftsführer anstelle von Schicker und dem bereits verabschiedeten Tim Jost seien demnach Justiziar Arno Metz im Gespräch, ebenso People-&-Culture-Mitarbeiterin Asmahan Gamgami.

BVB: Kovac zum Elfmeter-Drama und Schlotterbeck

Schicker hingegen soll den Plänen von Interims-Präsident Christoph Henssler nach künftig nur noch als Sportchef bei den Kraichgauern arbeiten. Dem Bericht nach sei jedoch ausgeschlossen, dass der Österreicher einer solchen Degradierung zustimmen würde, zumal er zuletzt erst ein Angebot des Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg ablehnte.

Als Grund für die Absetzung von Schicker als Geschäftsführer soll dem Bericht nach ein möglicher Formfehler bei der Vergabe einer Hinweisgeberstelle sein. Diese Position war bislang von Metz und Gamgami besetzt, Schicker wollte diese aber aufgrund möglicher Interessenskonflikte extern vergeben. Die "Bild" spekuliert hierbei jedoch über einen konstruierten Vorwurf, um Schicker als Geschäftsführer absetzen zu können.

Machtkampf hinter den Kulissen

Bei der TSG tobt hinter den Kulissen nun schon über ein Jahr ein Machtkampf zwischen der (ehemaligen) Geschäftsführung inklusive Rechtstreits mit Spielerberater Roger Wittmann, der sogar ein Stadionverbot erhielt.

Steffen Baumgart zählt Union-Star an: "Noch nicht alle Haare am Sack"

Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp schlug sich jedoch auf Wittmanns Seite und mittlerweile ist von der einstigen Geschäftsführung der Kraichgauer nur noch Schicker im Amt.

Das Ende der Geschäftsführer Markus Schütz und Frank Briel folgte noch während des Rechtsstreits mit Wittmann, Josts Abgang wurde am Mittwoch offiziell bestätigt.

