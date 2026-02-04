Beim aktuell so erfolgreichen Bundesligisten 1899 Hoffenheim brodelt es intern wohl weiterhin. Vor dem Bundesliga-Topspiel von 1899 Hoffenheim am Sonntagabend beim FC Bayern München (8. Februar, ab 17:30 Uhr im Liveticker) brodelt es bei den Kraichgauern intern wohl weiterhin. Wie die "Bild" berichtet, könnte Geschäftsführer Andreas Schicker bei den Hoffenheimern vor dem Aus stehen. Eintracht Frankfurt: Drittligist buhlt wohl um Mario Götze Demnach soll am Montag, einen Tag nach dem Bayern-Spiel, bei der Gesellschafter-Versammlung der Hoffenheimer über eine Abberufung von Schicker als Geschäftsführer diskutiert werden.

Schicker lehnte zuletzt ein Wolfsburg-Angebot ab Als neuer Geschäftsführer anstelle von Schicker und dem bereits verabschiedeten Tim Jost seien demnach Justiziar Arno Metz im Gespräch, ebenso People-&-Culture-Mitarbeiterin Asmahan Gamgami.

Schicker hingegen soll den Plänen von Interims-Präsident Christoph Henssler nach künftig nur noch als Sportchef bei den Kraichgauern arbeiten. Dem Bericht nach sei jedoch ausgeschlossen, dass der Österreicher einer solchen Degradierung zustimmen würde, zumal er zuletzt erst ein Angebot des Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg ablehnte. Als Grund für die Absetzung von Schicker als Geschäftsführer soll dem Bericht nach ein möglicher Formfehler bei der Vergabe einer Hinweisgeberstelle sein. Diese Position war bislang von Metz und Gamgami besetzt, Schicker wollte diese aber aufgrund möglicher Interessenskonflikte extern vergeben. Die "Bild" spekuliert hierbei jedoch über einen konstruierten Vorwurf, um Schicker als Geschäftsführer absetzen zu können.

Machtkampf hinter den Kulissen Bei der TSG tobt hinter den Kulissen nun schon über ein Jahr ein Machtkampf zwischen der (ehemaligen) Geschäftsführung inklusive Rechtstreits mit Spielerberater Roger Wittmann, der sogar ein Stadionverbot erhielt.

