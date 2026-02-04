bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
Eintracht Frankfurt: Drittligist aus Dubai buhlt wohl um Mario Götze
- Veröffentlicht: 04.02.2026
- 18:16 Uhr
- ran.de
Weltmeister Mario Götze hat wohl das Interesse eines Drittligisten aus der Wüste auf sich gezogen.
Eintracht Frankfurts Mario Götze steht vor einer wichtigen Karriere-Entscheidung. Der Vertrag des 33-Jährigen läuft zum Saisonende aus.
Zwar signalisierten zuletzt beide Seiten die Bereitschaft, den Vertrag zu verlängern, dennoch soll es vor allem auch im Ausland Interessenten für Götze geben.
Wie das Portal "fussballtransfers.com" berichtet, buhlt angeblich sogar ein Drittligist aus Dubai um den Weltmeister von 2014.
Mario Götze vor Wahl über Zukunft
Dabei handelt es sich um den FC Palm City, dessen Hauptsponsor YAYLA einen Götze-Deal wohl finanziell bewerkstelligen könnte. Neben Götze wurde etwa zuletzt auch Raheem Sterling beim Klub aus Dubai gehandelt. Der 31-Jährige löste erst kürzlich seinen Vertrag beim FC Chelsea auf.
Götze wiederum soll aber auch längst großes Interesse mehrerer Klubs aus der MLS auf sich gezogen haben, um dort möglicherweise seine Karriere ab dem Sommer 2026 fortzuführen.
Mit Marco Reus oder Thomas Müller spielen schon zwei andere Ex-Stars aus Deutschland in den USA. Reus spielt für LA Galaxy und Müller für die Vancouver Whitecaps.
