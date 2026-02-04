Eintracht Frankfurt: Drittligist aus Dubai buhlt wohl um Mario Götze

Weltmeister Mario Götze hat wohl das Interesse eines Drittligisten aus der Wüste auf sich gezogen.

Eintracht Frankfurts Mario Götze steht vor einer wichtigen Karriere-Entscheidung. Der Vertrag des 33-Jährigen läuft zum Saisonende aus.

Zwar signalisierten zuletzt beide Seiten die Bereitschaft, den Vertrag zu verlängern, dennoch soll es vor allem auch im Ausland Interessenten für Götze geben.

Wie das Portal "fussballtransfers.com" berichtet, buhlt angeblich sogar ein Drittligist aus Dubai um den Weltmeister von 2014.