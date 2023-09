Anzeige

Die TSG Hoffenheim hat die Erfolgsserie des VfL Wolfsburg beendet. Für die "Wölfe" setzte es die erste Niederlage der Saison.

Die Erfolgsserie zum Saisonstart ist gerissen, der VfL Wolfsburg hat den vierten Pflichtspielsieg in Folge verpasst. Die Niedersachsen verspielten am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga eine Führung und unterlagen 1:3 (1:1) bei der TSG Hoffenheim.

Der frühere Wolfsburger John Anthony Brooks (45.+2), Maximilian Beier (60.) und Robert Skov (74.) trafen für die TSG, die jetzt wie der VfL sechs Punkte auf dem Konto hat. Tiago Tomas war für Wolfsburg erfolgreich (36.).

Auf beiden Seiten waren die jüngsten Neuzugänge zunächst außen vor. Beim VfL saß der schwedische Stürmer Amin Sarr, der von Olympique Lyon ausgeliehen wurde, auf der Ersatzbank. Das galt auch für Mergim Berisha, der vom FC Augsburg zur TSG gekommen war. Beide wurden in der zweiten Hälfte eingewechselt. Der vom FSV Mainz 05 verpflichtete Anton Stach schaffte es nicht in den Hoffenheimer Kader.

Die lediglich 17.500 Zuschauer in der Sinsheimer Arena sahen zu Beginn starke Wolfsburger. Kapitän Maximilian Arnold hatte schon in der sechsten Minute die Führung auf dem Fuß, scheiterte aber an TSG-Torwart Oliver Baumann. Auch in der Folge wurden die passiven Hoffenheimer, die ohne Pavel Kaderabek, Dennis Geiger, Marco John, Kevin Akpoguma und Ozan Kabak auskommen mussten, weitgehend in die Defensive gedrängt.