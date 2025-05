Umarmungen und die Qual der Wahl: Kovac voller Vorfreude

Vor den letzten drei Stationen einer großen Aufholjagd lächelte Niko Kovac zufrieden in die Runde. "Alle sind in Topform - egal, wer spielt, es gibt keinen Qualitätsverlust", sagte der Trainer von Borussia Dortmund vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub VfL Wolfsburg am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Rechtzeitig zum Liga-Endspurt hat der Trainer endlich einmal die Qual der Wahl. Die gesamte Saison über war der BVB vom Verletzungspech verfolgt, jetzt fehlen nur noch der Langzeitverletzte Nico Schlotterbeck und Stürmer Maximilian Beier (nach einem Schlag auf den Knöchel). "Wenn man von der Bank nachlegen kann - das hilft ungemein", sagte Kovac. "Wir haben dort ein hohes Maß an internationaler Erfahrung."

Auch, weil Marcel Sabitzer in den Kader zurückkehrt. Der Mittelfeldspieler hatte wegen einer Knieverletzung lange gefehlt und trainierte zuletzt wieder mit, für die Startelf allerdings ist er noch keine Option. So stellt sich der Kader "dann doch von alleine zusammen", sagte Kovac: "Alle, die einsatzfähig sind, sind dabei."

Kovac, im März 2024 beim VfL entlassen, freut sich auf viele alte Bekannte. "Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu allen gehabt. Es wird sicher die eine oder andere Umarmung geben." Aber: "Dann werden Freundschaften für 90 Minuten zur Seite gelegt", betonte er.

Der BVB hat sich in den vergangenen Wochen bis auf drei Punkte an den vierten Platz herangeschoben, die Champions-League-Qualifikation erscheint wieder realistisch. "Die Jungs haben sich richtig gut entwickelt", sagte er. "Wir sind zufrieden - sehr zufrieden sind wir, wenn wir unsere Ziele am Ende auch erreichen."