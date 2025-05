Union holt Stürmer Burke aus Bremen

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat Mittelstürmer Oliver Burke verpflichtet. Wie die Köpenicker am Montag mitteilten, kommt der schottische Nationalspieler vom Ligarivalen Werder Bremen. Angaben zur Vertragslaufzeit machte der Klub wie üblich keine.

"Union ist ein besonderer Klub – ehrlich, kämpferisch, laut. Genau das passt zu mir", sagte der 28-Jährige. Laut Sport-Geschäftsführer Horst Heldt überzeuge Burke durch "Tempo, Physis und die Fähigkeit, Spiele in engen Momenten entscheiden zu können". Er bringe "ein Profil mit, das wir gesucht haben".

Der ehemalige Kapitän der schottischen U20-Nationalmannschaft begann 2014 mit 17 Jahren seine Karriere bei Nottingham Forrest. 2016 wechselte er zu RB Leipzig in die Bundesliga, nach nur einem Jahr verließ Burke Deutschland aber wieder und durchlief seitdem mehrere Stationen. Darunter Celtic Glasgow, mit dem Klub wurde er Pokalsieger und Meister, und Deportivo Alavés in Spanien. 2022 wechselte er schließlich zu Werder Bremen, wo ihm in 46 Spielen acht Tore und ein Assist gelangen.