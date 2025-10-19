Unter anderem gegen PSG: Bayer "noch zwei Wochen" ohne Tillman

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss voraussichtlich "noch rund zwei Wochen" auf Malik Tillman verzichten. Der 23 Jahre alte Offensivspieler zog sich während der Länderspielpause im Training mit der US-amerikanischen Nationalmannschaft eine muskuläre Verletzung im Oberschenkel zu. Das ergab eine Untersuchung, über die Bayer am Sonntag informierte.

Damit verpasst der Neuzugang, der bislang in sieben Pflichtspielen (zwei Tore) zum Einsatz kam, unter anderem das Champions-League-Duell mit Titelverteidiger Paris Saint-Germain am kommenden Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video). Anschließend stehen für Leverkusen die Aufgaben in der Liga gegen den SC Freiburg (26. Oktober), im DFB-Pokal beim Zweitligisten SC Paderborn (29. Oktober) und das Bundesliga-Topspiel beim FC Bayern (1. November) an.

Tillman hatte im Testspiel gegen Ecuador mit einer Vorlage zum 1:1-Endstand auf sich aufmerksam gemacht. Beim folgenden Duell mit Australien (2:1) kam er verletzungsbedingt bereits nicht mehr zum Einsatz. Auch beim Leverkusener 4:3-Erfolg am Samstag beim FSV Mainz 05 stand Tillman nicht im Kader.