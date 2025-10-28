Vertrag bis 2028 verlängert: Caci bleibt Mainz treu

Anthony Caci bleibt dem FSV Mainz 05 treu. Der Franzose hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim Fußball-Bundesligisten bis 2028 verlängert. Der 28 Jahre alte Caci, der im Sommer 2022 vom französischen Erstligisten Racing Straßburg nach Mainz kam, hat seither 107 Pflichtspiele (fünf Tore, 14 Vorlagen) für die Rheinhessen bestritten. Der Defensivspezialist, der sich derzeit von einer Muskelverletzung erholt, gehört zum Stammpersonal von Trainer Bo Henriksen.

"Anthony Caci hat sich bei uns zum absoluten Leistungs- und Sympathieträger entwickelt. In dieser Zeit hat er alle Höhen und Tiefen mit uns durchlebt, konnte seinem Team immer helfen, wenn es darauf ankam", sagte Sportdirektor Niko Bungert: "Dass er zu diesem Zeitpunkt vorzeitig seinen Vertrag verlängert, ist ein tolles Zeichen für den Verein, die Mannschaft und die Fans."

Caci bezeichnete seine Vertragsverlängerung beim seit Wochen schwächelnden Drittletzten als "die beste" Entscheidung: "Ich fühle mich hier unheimlich wohl, meine Familie wohnt auch nicht so weit weg und kommt zu jedem Spiel nach Mainz. Außerdem war es mir wichtig, in dieser Phase zu verlängern, um zu zeigen, wie sehr mir der Verein und die Fans am Herzen liegen."